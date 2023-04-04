За сутки ликвидированы 530 путинских военных на украинской земле.

Общие боевые потери российских оккупантов в живой силе с 24.02.22 по 04.04.23 приближаются к новой психологической отметке - 180 тысяч. Об этом говорится в свежем сообщении Генштаба ВСУ.

Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 175 тысяч 690 российских захватчиков, за сутки уничтожено 530 путинских военных.

Также Россия несет масштабные потери в технике:

танков – 3627 (+8 за сутки);

боевых бронированных машин – 6999 (+6);

артиллерийских систем – 2697 (+3);

РСЗО – 528 (+1);

средств ПВО – 280;

самолетов – 306;

вертолетов – 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15);

крылатых ракет – 911;

кораблей / катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5562 (+9);

специальной техники – 298.

Ситуация на украинском фронте сегодня

Как сообщал Генштаб ВСУ, украинские военные за минувшие сутки, 3 апреля, отбили 69 атак российских оккупантов. Основные усилия русские войска сосредоточили на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

Россияне нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Институт изучения войны заявил, что наемникам ППК "Вагнер" удалось захватить здание администрации Бахмута, а российские военные продвигаются в центр города.

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