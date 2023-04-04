Общие боевые потери российских оккупантов в живой силе с 24.02.22 по 04.04.23 приближаются к новой психологической отметке - 180 тысяч. Об этом говорится в свежем сообщении Генштаба ВСУ.
Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 175 тысяч 690 российских захватчиков, за сутки уничтожено 530 путинских военных.
Также Россия несет масштабные потери в технике:
- танков – 3627 (+8 за сутки);
- боевых бронированных машин – 6999 (+6);
- артиллерийских систем – 2697 (+3);
- РСЗО – 528 (+1);
- средств ПВО – 280;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15);
- крылатых ракет – 911;
- кораблей / катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5562 (+9);
- специальной техники – 298.
Ситуация на украинском фронте сегодня
Как сообщал Генштаб ВСУ, украинские военные за минувшие сутки, 3 апреля, отбили 69 атак российских оккупантов. Основные усилия русские войска сосредоточили на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Россияне нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Институт изучения войны заявил, что наемникам ППК "Вагнер" удалось захватить здание администрации Бахмута, а российские военные продвигаются в центр города.