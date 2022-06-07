Сообщения о мощных обстрелах близ Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится к новым усилиям на северном направлении.

Украина отбила часть Северодонецка, однако РФ хочет отрезать город с севера и юга и продолжает оккупировать восточные районы.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

"В течение выходных украинские войска отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы. Более широкий план России, вероятно, продолжает заключаться в том, чтобы отрезать Северодонецк как с севера, так и с юга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия достигла успехов на южном направлении региона, ее прогресс у Попасной застопорился в течение последней недели.

"Сообщения о мощных обстрелах вблизи Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится к новым усилиям на северном направлении. России почти наверняка нужно будет достичь прорыва по крайней мере на одном из этих направлений, чтобы перевести тактические достижения на успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели – контролировать всю Донецкую область", - добавили в ведомстве.

Как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники не сдают позиции в Северодонецке, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.

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