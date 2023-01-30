"Инициативные верующие" на временно оккупированной территории Донецкой области запланировали ряд религиозных мероприятий.

"Православные активисты" на временно оккупированной территории, вероятно, планируют ряд массовых мероприятий в крайне опасным условиях – вдоль линии фронта.

Как сообщает проект OSINT Пчелы со ссылкой на источники, коллаборанты "ДНР" согласились провести крестный ход вокруг здания ОГА в Донецке. Это якобы должно защитить логово оккупантов от обстрелов. "Инициативные верующие" на временно оккупированной территории Донецкой области готовят и другие религиозные мероприятия.

"К таким отчаянным мерам верхушка "ДНР" прибегает время от времени на протяжении последних 8 лет. С начала полномасштабного вторжения России в Украину такие праздники выглядят немного богохульными – опасность попадания снарядов в крестный ход огромна. Такой вариант уже обсуждается в провластных кругах "ДНР". Однако самое интересное начнется после гуляний с иконами в центре Донецка: далее организаторы собираются заехать в Никольское на могилу старца Зосима. Параллельно начнется автопробег с установкой четырехметровых крестов вдоль действующей на сегодня линии фронта – от Сватово до Крыма. Крестоносцы собираются закопать кресты в Сватово и в Марьинке, на подступах к Бахмуту, а также в Песках", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что организатором выступает религиозная община храма святой Ольги в Донецке.

"Батюшка храма обратился к т. н. властям "ДНР" за помощью в организации паломничества к старцу Илье в Никольском. Без помощи "власти" поездка туда была бы сложной и опасной – рядом Угледар. На этот город российские войска нацелились после захвата руин Соледара. Туда же командование ВС РФ бросает тысячи заключенных-наемников ЧВК "Вагнер", – пишут OSINT Пчелы.

Автопробег от Сватово до Крыма запланирован на 5 февраля. Ожидается, что его будут освещать российские пропагандисты. Предполагают, что будут пытаться заснять кровавые кадры обстрела колонны.

"Идеальным для пропаганды, не для самих участников "православного спектакля", будет обстрел колонны – опасность этого велика, поскольку крестоносцы проедут аккуратно вдоль линии фронта по трассе Сватово-Бахмут-Дебальцево и далее в направлении Угледара. Однако там уж как повезет. ... Церковники в Луганске и Донецке готовы поддержать любую опасную идею, только бы угодить оккупационным властям. Тем более, что эта власть готовится к длительной обороне. "Крестовый вал" – это еще один метод борьбы против украинской армии: звучит абсурдно, однако по телевидению будет выглядеть солидно", – отмечают OSINT Пчелы.

Война в Украине - последние новости

Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. За последние сутки наши защитники ликвидировали 490 российских военных. По состоянию на 30 января число ликвидированных в этом месяце россиян уже более 20 тысяч – это рекорд.

Войска оккупантов сейчас сосредоточены на боях за Донецкую и Луганскую области несмотря на то, что несут непомерные потери на этих направлениях.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, штурмы на Донецком направлении направлены на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению.

Кроме этого, враг, вероятно, пытается отодвинуть ВСУ подальше от так называемого "крымского коридора".

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