Министр отметила, что более 50% нашей энергетической инфраструктуры пострадало от российских авиаударов.

Соединенные Штаты Америки выделят 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетики после атак РФ, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с замминистра энергетики США Дэвидом М. Терком.

"Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в США. Вместе с заместителем министра Дэвидом М. Терком, мы обсудили немедленные шаги, необходимые для восстановления энергетической системы Украины", – написала она в соцсети Х.

Министр отметила, что более 50% нашей энергетической инфраструктуры пострадало от российских авиаударов.

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"Мы глубоко признательны США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования энергетического сектора в размере 800 млн долларов", – добавила Свириденко.

Ситуация в энергосистеме Украины

После массированной атаки РФ по Украине 26 августа, после нескольконедельной паузы регионы вернулись к графикам отключения света.

В "Укрэнерго" отмечали, что в Украине этой зимой будут проблемы со светом. Однако в компании считают, что блэкаута не произойдет.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

УНИАН рассказывал, где найти графики отключений именно для вашей области и группы.

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