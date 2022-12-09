Враг обстрелял две громады в области.

В течение дня российские оккупанты нанесли 48 ударов по приграничью Сумской области. А 8 декабря рашисты сбросили взрывчатку на жилой дом. Людей спасло чудо, ведь на тот момент они были не дома.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram о подробностях вражеских атак. Под ударами оказались две громады.

"В течение дня враг нанес 48 ударов по приграничью. А именно: Шалыгинская громада: противник обстрелял приграничное село из минометов 120 мм калибра. Было 8 прилетов. Юношеская громада: 40 российских мин 120 мм калибра разорвались на окраинах приграничья", - отметил Живицкий.

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По его словам, в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

"Также есть уточнения по 8 декабря: в Белопольской громаде враг с беспилотника сбросил взрывчатку на дом. Вспыхнул пожар и дом сгорел дотла. Людей спасло лишь то, что их в этот момент не было дома, - проинформировал глава ОВА.

Обстрелы Сумской области: что известно об ударах рашистів

В ноябре сообщалось, что угрозы прорыва границы со стороны Сумщины нет. Однако рашисты не прекращают обстреливать приграничье и бить по мирному населению.

30 ноября оккупанты обстреляли Белополье, там погиб подросток. Рашисты били по Сумской области из САУ.

5 декабря рашисти 64 раза ударили по Сумщине. 7 декабря РФ выпустила по региону более 220 снарядов и мин, один человек пострадал.

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