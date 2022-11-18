Мероприятия по инженерному обеспечению обороны границы проводятся ежедневно.

В ближайшие две недели нет угрозы прорыва границы Украины российскими войсками со стороны Сумщины. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире информационного телемарафона.

"Информацией о ситуации по ту сторону границы мы владеем, и на сегодня можем уверенно говорить, что ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной в Сумской области, сейчас с той стороны не наблюдается. И ближайшую неделю-две – мы можем говорить только о периоде ближайших двух недель – нет признаков формирования каких-то ударных группировок", - сказал Живицкий.

По его словам, граница находится под контролем, и ежедневно проводятся мероприятия по инженерному обеспечению обороны границы.

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Ситуация на Сумщине: последние новости

Российская армия частично оккупировала Сумскую область в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии территория была освобождена от загарников из России, но с тех пор населенные пункты области постйино страдают от атак с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября российские оккупанты семь раз обстреляли пограничья Сумской области из гранатометов, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

14 ноября оккупанты накрыли Сумщину огнем из САУ. Всего оккупанты выпустили по населенным пунктам области почти 150 снарядов. В результате обстрела разрушены дома и ранены местные жители.

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