Враг обстрелял город из САУ.

В результате вражеского обстрела Белополья Сумской области погиб подросток, значительно разрушена местная больница.

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, город враг обстрелял из САУ (20 "прилетов").

"15-летний парень был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте", - отметил он.

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Кроме того, российские снаряды взорвались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.

"Масштабные разрушения. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. Сейчас здесь работают спасатели разбирают завалы", - рассказал Живицкий.

По его словам, не подлежат ремонту и четыре автомобиля, которые были припаркованы возле больницы.

Глава ОВА уточнил, что также снаряды попали и помещение прокуратуры.

Ситуация в Сумской области

В первые дни полномасштабного вторжения оккупантам удалось захватить часть Сумской, Киевской и Черниговской областей. Весной наши воины выбили врага с севера нашего государства.

Захватчики позже много раз обстреливали Сумскую область из различного вооружения, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. В частности, 29 ноября стало известно, что оккупанты обстреляли Новослободскую громаду, повреждено агропредприятие.

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