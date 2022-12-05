Повреждены, в частности, семь частных домов и хозяйственные постройки.

Российские оккупанты в течение дня из минометов и артиллерии 64 раза обстреляли Сумскую область.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его данным, в течение дня россияне совершили 64 удара по территории области. Под вражеским огнем были 4 громады.

Так, Юношескую громаду российские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались на окраинах приграничного села, пострадавших нет.

Видео дня

"По Новослободской громаде работала вражеская артиллерия (5 "прилетов"). Известно о 7 поврежденных частных домах местных жителей. Также повреждены хозяйственные сооружения и линия электропередач", - сообщил Живицкий.

Великописаревскую громаду оккупанты обстреляли дважды за день: 24 вражеские мины 120 мм калибра разорвались на пограничье, там обошлось без жертв и разрушений.

"Шалыгинская громада: в направлении наших населенных пунктов враг произвел выстрелы из автомата. Без последствий", - говорится в сообщении.

Обстрелы Сумщины

Российская армия систематически обстреливает территорию Сумской области из различного вооружения. Это приводит к гибели людей и значительным разрушениям.

В начале октября сообщалось, что захватчики сбросили с БПЛА бомбу возле людей, которые пытались спасти пострадавшую от предыдущего взрыва.

В результате обстрела 30 ноября в Белополье погиб 15-летний парень, который возвращался в этот момент домой. В тот же день россияне разрушили больницу, в которой находились люди.

Недавно оккупанты повредили агропредприятие на территории Новослободской громады.

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