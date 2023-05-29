Киеву сейчас нужно расширение танковой коалиции.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения Австралия была крупнейшим "донатором" оружия для Украины среди нечленов НАТО.

На своей странице в Twitter чиновник отметил, что бронеавтомобили "Bushmasters были невероятными в реальных боевых операциях".

Однако Резников отметил, что война еще не завершена и Киев нуждается в новой помощи. В частности он призвал Австралию присоединиться к танковой коалиции, а также попросил об еще одном виде бронетранспортеров.

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"Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Они могли оказаться неоценимой для наших войск во время контрнаступления", - сказал Резников.

Бронетранспортер Hawkie: справка

Hawkie был разработан в 2010-м году для Сил обороны Австралии. Его миссия состояла в том, чтобы заменить некоторые варианты легкой бронированной патрульной машины Land Rover Perentie. Среди преимуществ для использования в зоне боевых действий - высокая мобильность и хорошая защита.

На вооружении Hawkie имеет пулемет (12,7 мм) или автоматический гранатомет (40 мм). Экипаж бронированной машины составляет 4-6 человек. Скорость - 130 км/ч.

Помощь Австралии: что известно из актуального

В конце января Австралия согласовала с Францией производство 155-мм снарядов для Украины для противодействия российской агрессии. Впоследствии страны договорились совместно нарастить мощности для оснащения Киева боеприпасами.

В середине мая стало известно, что Австралия объявила новые санкции против РФ. Список ограничений коснулся крупнейших компаний.

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