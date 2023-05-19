Санкции, в частности, коснутся дочерних предприятий "Росатома", а также компаний "Роснефть", "Северсталь" и крупнейшей золотодобывающей компании РФ "Полюс".

Австралия объявила о введении новых санкций в отношении России, в дополнение к ранее введенным санкциям в отношении более 1000 физических и юридических лиц.

Как говорится в сообщении на сайте премьер-министра Австралии, новые финансовые санкции коснутся 21 организации и трех физических лиц.

В числе компаний, попавших под санкции - дочерние предприятия "Росатома", крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть", одна из крупнейших металлургических компаний ПАО "Северсталь", крупнейшая золотодобывающая компания РФ - ПАО "Полюс", а также пять российских банков.

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Правительство Австралии также введет запрет на экспорт всех машин и связанных с ними частей в Россию и районы, временно находящиеся под контролем России.

Санкции против России - что известно

Великобритания 19 мая объявила новый мощный пакет санкций против России. В список вошли 86 человек и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ. Также Британия объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из России.

Также стало известно, что США введут санкции против 300 компаний, связанных с Россией. Кроме того будут введены экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из России и третьих стран.

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