По его словам, в штатском якобы были украинские воины под прикрытием.

Российский оккупант Михаил Гурьянов, которого подозревают в причастности к разные в Буче Киевской области, считает войну ошибкой. Кроме того, он решительно отрицает причастность к убийствам гражданских украинцев.

Как сообщает проект "Можем объяснить", Гурьянов - один из фигурантов расследования The New York Times о резне в Буче.

Журналисты установили личности 22 псковских десантников, которые находились в Буче во время массовых убийств гражданских на улице Яблонской, которую прозвали дорогой смерти. Их личности установили после анализа звонков с телефонов, которые военные отбирали у погибших жителей Бучи, чтобы звонить родным в РФ.

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Одним из фигурантов расследования стал Михаил Гурьянов, сейчас он сменил фамилию Вконтакте на Шевченко. После увольнения из армии оккупант работает на стройке в Омске.

Журналисту проекта удалось пообщаться с захватчиком. Он не отрицает, что русские в Буче звонили с украинских номеров, но уверяет, что это были изъяты телефоны у украинцев, которые могли передавать информацию ВСУ,

"Это проблема какая-то? У нас своих телефонов не было... Там сталкивались с такой фигней, что не мирные жители были, а переодетые в мирных жителей ВСУ", - утверждает он.

Оккупант убеждает, что ни он, ни его сослуживцы не пользовались телефонами убитых. По версии Гурьянова, телефон, с которого он лично звонил родным, кто-то потерял в супермаркете.

Гурьянов отрицает свою причастность к убийствам гражданских украинцев в Буче. Себя он считает "простым человеком".

"А зачем мне кого тут убивать? Я самый простой человек! Родом из Сибири. Да Ну нафиг! Мирные жители тем более. Ладно, если бы военный пошел на меня убивать", - говорит оккупант.

Россиянин закончил службу в конце марта после окончания контракта. Сегодня он считает, что войну с Украиной начинать не стоило.

"Конечно не стоило. Что сейчас на Донбассе происходит - это жестко. Для чего?" - заявил Гурьянов.

Бучанская резня - что известно о зверствах россиян

Начав 24 февраля полномасштабную войну против Украины, Россия оккупировала северную часть Киевской области, зайдя на нашу землю с территории Беларуси. Среди городов Киевщины, которые оказались в российской оккупации, была и Буча.

Бучу освободили от россиян в начале апреля, когда российские оккупанты вынуждены были отойти с территории Киевщины. По себе оккупанты оставили в этом живописном городе братские могилы, в которых находились сотни местных мирных жителей. На телах убитых украинцев присутствовали признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных людей, в том числе и женщин. Тела многих погибших людей россияне пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что россияне убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней, часть из них забеременели.

Но президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая причастна к кровавой резне в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

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