Даже с назначением оккупационной власти все поставлено на паузу.

Российские захватчики в очередной раз перенесли запланированный псевдореферендум о присоединении Херсонской области к РФ, но реальной подготовки к нему не наблюдается.

Об этом в эфире телемарафона FreeДОМ сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Так, оккупанты объявили новую дату - 15 сентября (ранее называли 11 сентября). При этом в течение последних недель никаких подвижек в отношении "референдума" не наблюдается.

"Сейчас реальной подготовки к референдуму нет. Сейчас оккупанты обеспокоены. Последние две недели у них паника. До этого они готовили, постоянно откладывали дату на более поздний срок. … Даже с назначением своей оккупационной вертикали все поставлено на паузу. Последние 2-3 недели абсолютно не вижу серьезных продвижений кроме заявления, что "здесь будет Россия навсегда", - отметил Хлань.

Ранее врагу удалось украсть базу данных избирателей, оккупанты пробовали провести перепись населения.

"Единственным таким шагом, который вызывал беспокойство, была кража реестра избирателей 2019 года из архива, с выборов президента, когда была максимальная явка. Тогда они продвинулись довольно серьезно. Следующим шагом было, что начали проводить через ОСББ якобы перепись населения, но она у них даже не получилось. Не вижу шагов к тому, чтобы они опять начинали это делать", - отметил депутат облсовета.

Хлань также подчеркнул, что планы оккупантам серьезно поломали наши Вооруженные Силы с новым вооружением, которое поступило.

"С HIMARS видимо точное уничтожение складов и позиций противника не только на линии фронта, а и в тылах", - отметил он.

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты собираются провести "референдум" о присоединении временно оккупированной территории к РФ в сентябре. Южане оказывают сопротивление псевдореферендуму.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

Вас также могут заинтересовать новости: