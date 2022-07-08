Россияне мечтают "присоединить к России" временно оккупированные части Херсонской областей. Но местные жители активно демонстрируют свою проукраинскую позицию.

Во временно оккупированном Херсоне патриоты разрисовали стены надписями против "референдума" о присоединении к России, о подготовке к которому заявляли коллаборанты.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Относительно подготовки проведения референдума на Херсонщине… самое главное - это позиция наших людей! Если у кого-то есть по этому поводу сомнения - просто пересмотрите видео с митингов. Это на самом деле очень большая тема, а сейчас я просто хотел бы поделиться отношением херсонцев к этим процессам. Все будет Украина!", - написал Соболевский, опубликовав соответствующие фото.

Он также отметил, что любые действия захватчиков относительно "референдума" юридических последствий иметь не будут. Этот очередной пример, когда РФ хочет "объять необъятное".

"Позиция Херсонского облсовета, районных советов, громад - она была ранее официально озвучена в соответствующих обращениях и заявлениях", - подчеркнул Соболевский.

Оккупация Херсона: что известно

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россиян планируют 11 сентября.

29 июня Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о старте подготовки к "референдуму о присоединении к России". Точную дату предатель не назвал. Он убежден, что Херсонская область примет решение стать частью России.

В Европейском Союзе осудили объявленную подготовку к незаконному "референдуму" в частях Херсонской области по присоединению к Российской Федерации.

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