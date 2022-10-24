По словам главы ГУР, угроза потенциально существует, но слова и действия врага отличаются.

Генеральный штаб заявил, что угроза наступления с Беларуси растет. Однако в разведке уверяют, что реальность совсем другая.

Об этом в интервью УП заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Примерно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность немного другая, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Это ведь тоже ни для кого не секрет. Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту – это совершенно разные вещи", - заявил Буданов.

На уточняющий вопрос, пойдут ли белорусы в ближайшее время на Волынь, Буданов ответил, что пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. По состоянию на сейчас россияне завезли в РБ около 3200 человек.

Впрочем, оккупанты прибыли без тяжелой техники. Наоборот, Беларусь снимает всю свою технику с баз долгосрочного хранения отправляет в Россию. Физически белорусам нечем воевать с украинскими воинами. Они это понимают.

Глава ГУР также считает маловероятными попытки повторного наступления на Киев.

"По состоянию на сейчас такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то два или два с половиной недели переброски войск. Этого нет", - отметил Буданов.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины - что известно

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Именно оттуда начиналось наступление на северные регионы нашей страны и наносятся ракетные удары по украинским городам.

В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе возросла. При этом, в британской разведке считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в необходимом количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине.

Ранее журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

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