Соответствующие мероприятия продолжаются в течение текущего месяца.

В Беларуси уже почти месяц продолжается активная проверка мобилизационных ресурсов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинского ГШ, проверка мобилизационных ресурсов продолжается с начала октября.

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"При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения", - говорится в сводке.

Тем временем сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных беспилотников иранского производства.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины-что известно

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Именно оттуда начиналось наступление на северные регионы нашей страны и наносятся ракетные удары по украинским городам.

В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе возросла. При этом, в британской разведке считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в необходимом количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине.

Ранее журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

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