Кроме самого террориста пострадала его машина.

Стали известны подробности "казни" националиста Игоря Мангушева (позывной "Берег"). Кроме самого террориста пострадала его машина.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, в пятницу он поехал в Кадиевку (бывший Стаханов - УНИАН), чтобы "развеяться".

"Ночью некоторые военные доставили его в горбольницу Стаханова с пулевым ранением головы. В 2.30 в Стаханове была обнаружена машина "Берега" с пулевыми отверстиями", - отметил источник.

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Впрочем, есть нюанс - выстрелы по машине якобы не нанесли вреда Мангушеву. "Судя по всему, огонь велся, чтобы остановить машину. В затылок "Берегу" выстрелили где-то в другом месте", - добавил источник.

Кто такой Игорь Мангушев и чем он прославился

Мангушев (позывной "Берег") - лидер неонацистского движения "Светлая Русь". Также его считают создателем ЧВК "Енот", которая сотрудничала с ФСБ РФ. Он участвовал на войне в Украине.

В своем личном Телеграм-канале регулярно призывал к убийствам мирного населения Украины. "Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их русскими", - писал он в своем канале 25 августа.

В июле 2022 года в Сети появилось видео, на котором Мангушев, выступая перед аудиторией оккупантов, демонстрирует череп. Сам неонацист утверждал, что это-череп военного ВСУ из "Азовстали".

Мангушев, держа в руках микрофон и череп, призвал товарищей к насилию против украинских военных и гражданских. "Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - заявлял террорист.

В связи с демонстрацией оккупантом человеческих останков омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН.

Вчера стало известно, что Мангушев получил пулю в голову. Его состояние тяжелое. Жена Мангушева заявила, что над ним устроили расправу в тылу. В голову оккупанта пустили пулю из пистолета.

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