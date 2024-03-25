Британская разведка осуществила оценку намерения Российской Федерации создать еще 2 общевойсковые армии в этом году. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.
В частности, разведка обратила внимание, что 20 марта 2024 года российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия создаст две новые армии в этом году. По сообщениям, они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад.
"Точный тип, место и состав этих подразделений не отмечались, хотя, наиболее вероятно, что будет сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и материально-технических средств", - отмечает разведка.
При этом, вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями о новых подразделениях и запланированным повышением бригад до уровня дивизий.
"С учетом успешных усилий России по вербовке, вероятно, что подразделения могут быть достаточно укомплектованными. Однако, учитывая ограниченную подготовку в России, широкое использование устаревшего оборудования и инфраструктурные проблемы, вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", - сообщает разведка.
Планы РФ по формированию новых армий
Россия планирует сформировать еще две общевойсковые армии и 14 дивизий до конца текущего года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена продолжить "совершенствование боевого и численного состава" армии.