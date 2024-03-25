Вполне вероятно, что России удастся достаточно укомплектовать личным составом новые армии, но проблема с обеспечением ресурсами никуда не исчезнет.

Британская разведка осуществила оценку намерения Российской Федерации создать еще 2 общевойсковые армии в этом году. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, разведка обратила внимание, что 20 марта 2024 года российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия создаст две новые армии в этом году. По сообщениям, они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад.

"Точный тип, место и состав этих подразделений не отмечались, хотя, наиболее вероятно, что будет сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и материально-технических средств", - отмечает разведка.

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При этом, вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями о новых подразделениях и запланированным повышением бригад до уровня дивизий.

"С учетом успешных усилий России по вербовке, вероятно, что подразделения могут быть достаточно укомплектованными. Однако, учитывая ограниченную подготовку в России, широкое использование устаревшего оборудования и инфраструктурные проблемы, вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", - сообщает разведка.

Планы РФ по формированию новых армий

Россия планирует сформировать еще две общевойсковые армии и 14 дивизий до конца текущего года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена продолжить "совершенствование боевого и численного состава" армии.

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