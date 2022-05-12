После того как уничтожили переправу для эвакуации, враг побросал технику и вплавь переплыл реку.

ВСУ уничтожили понтонный мост с российской техникой на переправе Северский Донец 12 мая.

Уникальные кадры опубликовал InformNapalm.

"Сегодня днем, 12 мая, рашисты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ", - делятся журналисты.

Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе.

После того как уничтожили переправу для эвакуации, враг побросал технику и вплавь переплыл реку.

Уточняется, что за 4 дня безуспешных попыток переправы, противник потерял более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

По данным InformNapalm самые большие потери у 74-ой ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.

Ранее об уничтожении целой БТГр из состава этой бригады сообщал советник главы МВД Виктор Андрусив. Речь, видимо, шла как раз об этой операции.

Ситуация на фронте

ВСУ регулярно бьют вражеские войска, пытающиеся создать понтонные переправы через Северский Донец. По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, эта дорога стала для рашистов уже "второй Чернобаевкой" ввиду больших потерь.

Оккупанты пытаются захватить полностью Рубежное и выйти на Северодонецк.

Британская разведка подтверждает, что враг несет большие потери в живой силе и технике в боях с украинской армией. Некоторые подразделения ВС РФ были выведены из Харьковской области.

Теперь оккупанты сконцентрировались на том, чтобы не допустить ВСУ выйти на границу с Россией.

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