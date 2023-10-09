Международная изоляция заставила РФ переориентировать ее внешнеполитические усилия в направлении ранее менее желательных партнерств, отметили в Минобороны Великобритании.

Британская разведка рассказала об углублении партнерства Российской Федерации и Ирана после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. "Партнерство России с Ираном укрепилось в последние годы, почти наверняка ускорившись благодаря вторжению России в Украину. Международная изоляция заставила Россию переориентировать ее внешнеполитические усилия в направлении ранее менее желательных партнерств для получения дипломатической, экономической и военной поддержки", - говорится в сводке.

При этом, иранская военная помощь для российской военной кампании против Украины включает сотни беспилотников-камикадзе и артиллерийских снарядов. Иранские дроны-камикадзе стали ключевым элементом российской кампании по осуществлению дальних ударов по Украине.

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"Это соглашение было расширено с включением сборки и производства этих беспилотных летательных аппаратов, согласно лицензии, на заводе в России", - сказано в сводке.

Кроме того, российско-иранские дипломатические и экономические связи были активизированы. Также сказано, что взаимодействие России с Ираном на многосторонних форумах почти наверняка усилится после недавнего принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС.

"Иран недавно утверждал, что Россия в 2022-23 годах инвестировала в Иран 2,76 млрд долларов США. Весьма вероятно, что экономические связи углубятся, поскольку Россия стремится ослабить санкции", - отмечается в сводке.

Важные новости о сотрудничестве России и Ирана

Как сообщал УНИАН, в американском Институте изучения войны (ISW) зафиксировали признаки того, что Иран реально готов к продаже России баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывался о возможной покупке российской стороной в Иране баллистических ракет. Украинский лидер отмечал, что этим вопросом уже занимаются "соответствующие службы".

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