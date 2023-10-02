Амин Солтани убежден, что спрогнозировать, будет ли заключено соглашение, сложно, поскольку это будет зависеть от динамики отношений между Ираном и Россией.

В Институте изучения войны (ISW) зафиксировали признаки того, что Иран реально готов к продаже России баллистических ракет Fateh-110 та Zolfaghar.

По словам аналитика ISW Амин Солтани, уже в октябре Иран сможет продавать ракеты Москве из-за окончания резолюции ООН, пишет LIGA.net.

"В последние недели мы наблюдали признаки того, что Иран готов к экспорту, а Россия заинтересована в нескольких иранских ракетных системах", – сказал он.

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Аналитик считает, что в обмен Тегеран может просить у России самолеты Су-35, системы противовоздушной обороны С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами, а также "затрофеенное" в Украине западное оружие для копирования.

Солтани убежден, что спрогнозировать, будет ли заключено соглашение, сложно, поскольку это будет зависеть от динамики отношений между Ираном и Россией, а также приоритетов иранцев в условиях переговоров с Западом о ядерной программе.

"Продажа иранских ракет России, вероятно, повлияет на шансы на успех всеобъемлющих ядерных переговоров", – добавил эксперт.

Возможность передачи России иранских ракет

28 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что Иран может передать России ракеты. Это возможно 18 октября - после завершения действия резолюции Совбеза ООН, запрещающие Тегерану заключать такие соглашения. Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока нет самого факта продажи ракет Ираном в Россию, но соответствующие органы работают с этим вопросом.

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