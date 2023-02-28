По данным ведомства, у России осталось только 6 рабочих А-50У.

Повреждение самолета ДРЛО А-50У ВКС РФ в Беларуси — это серьезная потеря для России. Его задача заключалась в мониторинге воздушного пространства для сбора информации и обеспечении координации действий соседних истребителей. У государства-агрессора на вооружении, вероятно, осталось только 6 упомянутых самолетов в рабочем состоянии.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне России против Украины. В ведомстве рассказали, что ДРЛО А-50У прилетел в Беларусь 19 января вместе с двумя истребителями МиГ-31К. Борт использовался в совместных учениях РФ и РБ. Однако 26 февраля в результате взрывов на аэродроме "Мачулищи" он получил повреждения.

"A-50 MAINSTAY (номенклатура НАТО, — прим.) — это российская воздушная платформа раннего предупреждения и управления. Ее роль заключается в формировании распознаваемой воздушной картины и обеспечении координации действий соседних истребителей. Причина и ущерб официально не подтверждены. Однако потеря A-50 MAINSTAY была бы значительной, так как он критически важен для российских воздушных операций в плане обеспечения картины воздушного боевого пространства. В результате на вооружении [РФ], скорее всего, останется 6 исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", — сообщили в британской разведке.

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Повреждение российского самолета в Беларуси

Утром 26 февраля на авиабазе "Мачулищи" прозвучали взрывы. Объект оцепили военные, а сотрудники ГАИ начали проверять все машины, которые проезжали мимо. С места поступила информация, что в результате инцидента получил повреждения российский военно-транспортный самолет.

Позже в партизанской группе BYPOL рассказали о борте, который пострадал в результате взрывов. Это ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-5060. Самолет впервые прибыл на территорию Беларуси в середине января, а его последний прилет зафиксирован 24 февраля.

В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" сообщили, что взрыв организовали партизаны из РБ. Они применили два беспилотника, пульты управления которыми позже нашли силовики Лукашенко.

Глава BYPOL Александр Азаров подтвердил эту информацию. По его словам, организаторы атаки успели покинуть Беларусь, так что найти их не удастся.

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