Самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ использовался, как "дальние глаза".

Взрыв на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси привел к повреждению самолета ДРЛО А-50У ВКС РФ. Он использовался, как "дальние глаза" для управления истребителями и наведения на цели. Из-за инцидента РФ могла отложить сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины.

Такими выводами поделился полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "Киев". По его словам, ДРЛО А-50У — это самолет на базе Ил-76 с радаром дальностью обзора 600 километров и командным пунктом внутри. Он создан для радиолокационного обнаружения на дистанции, может управлять истребителями, наводить на цели, контролировать воздушное пространство, обнаруживать украинские ракеты и самолеты.

"Поэтому даже уничтожение одного самолета привело, возможно, к срыву сегодняшней атаки. Пошли только "Шахеды", а ракет мы не увидели. Потому что маршруты ракет уточняются этими самолетами. Этот самолет легко уничтожить. Осталось еще 8 таких самолетов", — добавил Свитан.

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Взрыв на аэродроме в "Мачулищах": что известно

Инцидент произошел утром 26 февраля. Рядом с объектом сразу появилось много военных и посты ГАИ, которые проверяли все проезжающие мимо автомобили. Изначально сообщалось о повреждении российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что удар был направлен на ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-5060. Последний раз борт прилетел в Беларусь 24 февраля – на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", взрыв организовали беларусские партизаны. Для нанесения ударов они использовали два дрона. Пульты управления беспилотниками нашли силовики Лукашенко.

Глава инициативы BYPOL Александр Азаров подтвердил информацию наблюдателей. По его словам, партизаны, организовавшие атаку, покинули Беларусь.

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