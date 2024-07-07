В Новолуганском украинские разведчики уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

В субботу, 6 июля, разведчики департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам России на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ГУР.

Как отмечается, в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру, где российские захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы. "В Новолуганском сожгли дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель", – рассказали в разведке.

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Удары ВСУ по территории РФ

Как сообщал УНИАН, в результате операции Главного управления разведки МО утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК.

В начале июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". При этом расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 км. Источник УНИАН в спецслужбе сообщил, что атака дронов – это спецоперация ГУР.

В то же время, в мае дарственные дроны достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли. А в ночь на 19 мая украинские беспилотники попали в Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области. С помощью трех взрывных устройств на объекте были поражены вертикальные резервуары. В результате операции уничтожены три резервуара с горючим.

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