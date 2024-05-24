Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

В российской республике Татарстан сегодня продолжается операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по поражению объектов военно-промышленного комплекса РФ с помощью беспилотников.

Как сообщают источники УНИАН в разведке, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

"По информации местных СМИ, взрывы раздаются в Нижнекамске. Также происходит эвакуация сотрудников с Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины". В регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске", - отметил собеседник агентства.

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Информация о результатах поражения объектов уточняется.