В Моздоке сбиты 3 украинских беспилотника, целью которых был военный аэродром.

Украинские дроны сегодня впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где находится стратегический военный аэродром РФ "Моздок". При этом расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

Сегодня утром Минобороны РФ отчиталось о сбитии одного украинского беспилотника самолетного типа который, как утверждают россияне, сбили над территорией Северной Осетии.

При этом местные телеграмм-каналы писали, что речь идет о Моздоке, где находится военный аэродром, с которого в частности взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.

Позже глава региона Сергей Меняйло заявил, что в Моздоке сбиты 3 украинских беспилотника, целью которых был военный аэродром.

Также он добавил, что в результате сбития беспилотников "есть незначительные разрушения".

Аэродром "Моздок" - что известно

На российском аэродроме "Моздок" размещаются бомбардировщики Ту-22М3, откуда эти самолеты взлетают, чтобы наносить по Украине массированные удары ракетами Х-22.

Кроме того, с ноября 2023 года по март 2024 года противник использовал "Моздок" как базу для МиГ-31К под ракеты "Кинжал". В частности, спутниковые снимки за январь 2024 года показывали, что на этом аэродроме стояло два самолета этого типа.

Ранее аналитики отмечали, что оккупанты рисуют на аэродроме "фейковые" Ту-22М3 и Су-24М/МР.

По словам экспертов, Украине нужно использовать самолеты и тяжелое вооружение для того, чтобы наносить удары по российским аэродромам, таким как Балтимор и для атак по отдаленным складам, чтобы усложнить логистику врага.

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