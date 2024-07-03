Комбинат прекратил работу вследствие поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций в Белгородской области.

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского военно-промышленного комплекса (ВПК) - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК), который является единственным в России металлургическим предприятием полного цикла.

Как сообщил УНИАН источник в украинской спецслужбе, операция осуществлена совместными усилиями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы внешней разведки.

"Комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС "Старый Оскол" вблизи села Незнамово и ПС "Металлургическая" возле села Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе. В результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат - единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получить металл, свободный от вредных примесей и остаточных элементов", - заявил собеседник агентства.

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По словам источника, в результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска необходимо провести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев. Некоторые работники ОЭМК считают, что печи придется ставить новые. Учитывая то, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия восстановить работу комбината вероятно будет сложно.

Кроме того, в спецслужбе подчеркнули, что электрометаллургический комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса РФ. На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей для автопрома и машиностроения, использующую бездоменную технологию прямого восстановления железа MIDREX и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются в частности такие предприятия российского ВПК:

- "ГАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления бронелистов для легкой бронированной техники; заготовки для изготовления кузовов);

- "УАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления бронелистов для легкой бронированной техники)

- "КамАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления бронелистов для легкой бронированной техники);

- заводы группы подшипниковых компаний "ЕПК" и "SKF" (изготавливают подшипники для, в том числе, для военной техники);

- предприятие "АВТОНОРМАЛЬ" (производит крепежные элементы для заводов автопрома и оборонпрома, в частности - все виды высокопрочных шкворней, болтов, других элементов, которые используются для изготовления и ремонта автомобильной и бронированной техники);

Операции ГУР на территории РФ

В мае в Татарстане была проведена операция по поражению объектов военно-промышленного комплекса РФ с помощью беспилотников. Ударные дроны достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

В начале июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". При этом расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 км. Источник УНИАН в спецслужбе сообщил, что атака дронов - это спецоперация ГУР.

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