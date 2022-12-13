Каждая обезвреженная российская мина, каждый изъятый снаряд, каждая обнаруженная и обезвреженная растяжка – это спасенные жизни.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность вопроса разминирования территорий Украины.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении. Глава государства напомнил, что 12 декабря трое украинских пиротехников – работников ГСЧС – погибли в Донецкой области при разминировании, а за жизни еще двух их коллег борются врачи.

"Это произошло в Константиновке, Краматорский район. Одна из тех наших территорий, которые больше всего загрязнены российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались", - отметил Зеленский.

Видео дня

По его данным, с 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тыс. взрывоопасных предметов. Взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тыс. таких предметов. В то же время глава государства подчеркнул, что разминирование проводят и другие государственные службы и армия.

"И это одно из важнейших направлений нашей коммуникации с партнерами. Кроме всего прочего, мы должны собрать максимум глобальных возможностей, чтобы как можно быстрее преодолеть российский минный террор", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил слова благодарности всем партнерам Украины, которые помогают в этом вопросе, а также всем нашим работникам ГСЧС, полиции, военным, которые проводят разминирование.

"Каждая обезврежена российская мина, каждый изъятый снаряд, каждая обнаружена и обезврежена растяжка – это спасенные жизни наших людей", - отметил глава государства.

Разминирование Украины

В ноябре глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук рассказал, что в Украине заминировано около 30% всей территории.

На деоккупированных территориях неоднократно подрывались люди. Так, в конце октября в Изюмском районе Харьковской области подорвались пятеро пиротехников.

А 7 декабря на Херсонщине на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области. Погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок. Еще четверо правоохранителей получили ранения.

12 декабря в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области погибли трое пиротехников.

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