Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизни.

В понедельник, 12 декабря 2022 года, во время проведения работ по разминированию в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области погибли трое пиротехников.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, произошла детонация взрывоопасного предмета.

"Трагедия произошла 12 декабря во время проведения работ по разминированию в г. Константиновка Краматорского района. Там произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего погибли начальник отделения пиротехнических работ АСО СН Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АСО СН Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АСО СН Главного управления Максим Лызя 1979 г.р.", – сказано в сообщении.

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В ГСЧС отмечают, что еще двое пиротехников ранены. Врачи борются за их жизни.

Разминирование Украины

7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок. Еще четверо правоохранителей получили ранения.

Ранее также сообщалось, что власти США к весне 2023 года сформируют и профинансируют работу 100 команд по разминированию в Украине. На тренировки, оборудование, а также обеспечение работы команд по разминированию в Украине Госдепартамент США выделяет $91,5 млн.

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