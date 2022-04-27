Принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении ОГПУ.

"По данным следствия, 27 апреля 2022 года во время мирного проукраинского митинга на площади Свободы в городе Херсоне военнослужащие вооруженных сил РФ применили слезоточивый газ и светошумовые шашки к мирному населению. По предварительным данным, пострадало четверо мирных жителей", - говорится в сообщении.

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.

"Принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц. Правоохранители продолжают документировать преступления, совершенные представителями вооруженных сил Российской Федерации", - отметили правоохранители.

Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua.

Напомним, жители Херсона вышли на акцию протеста против оккупантов и проведения фейкового референдума. Российские военные применили газовые и светошумовые гранаты против безоружных людей, в результате чего есть пострадавшие.

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