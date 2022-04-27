По словам местного политолога, россияне попытаются устроить его для телекартинки и привлекут "актеров" из Крыма.

Российским оккупантам не удастся провести анонсированный "референдум" в Херсоне, потому что у них нет ни одного из необходимых для него компонентов.

Об этом заявил "Суспильному" херсонский политолог и экономист Владимир Мовчанов.

"Избирательные комиссии, избирательные участки, списки - ни одного из этих компонентов у них нет. Что они смогут сделать, это поставить ящик где-то на центральной площади и снять картинку, может частично с теми, кто придет за очередной дозой гуманитарки или привезенными из Крыма "артистами", - говорит Молчанов.

По его словам, это не произведет впечатления даже на россиян, поскольку они хотят захвата Украины и без "референдумов".

"Кроме того, в том виде, как сейчас есть в Херсонской области, они не смогут ее по-хозяйски освоить. Присоединять к России и навязывать российские механизмы будет трудно, поэтому смысла этого референдума нет никакого", - говорит политолог.

Зато, говорит он, такой смысл есть у так называемой "власти Крыма" - сугубо меркантильный интерес.

"Они хотят получить финансирование из Москвы на освоение территории, приоритетное право на разграбление территории. Они это и так делают, но у них есть определенная конкуренция с войсками юго-западного округа, которые здесь стоят. Также на финансирование на создание управленческих механизмов, финансирование коллаборантов, параллельное финансирование подачек, которые они могут назвать пенсиями. Это требует определенных средств, на которые они планируют нажиться", - говорит Молчанов.

Крымские оккупанты, по данным эксперта, продвигают идею не "народной республики", а "расширения Крыма".

Жителям Херсона Молчанов советует покинуть его при первой возможности, поскольку в случае дальнейшей оккупации репрессии не прекратятся.

"Фронт, который приблизится к Херсону, будет обстреливать Херсон, военные РФ между домами будут ставить свою артиллерию. Чем меньше будет здесь мирного населения, тем легче будет ВСУ делать свое дело, зная, что они случайно не убьют своих", - говорит Молчанов.

"Референдум" в Херсоне-что известно

Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Изначально его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, затем перенесли на 27 апреля.

В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего "о готовящемся в городе "референдуме".