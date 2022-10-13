Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обсудили ситуацию на фронте и результаты встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

"Предметно обсудили результаты вчерашней встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Я искренне благодарен странам-партнерам за последовательную поддержку нашей страны и военную помощь, благодаря которой мы успешно противостоим российской агрессии, а генералу Милли за лидерство в этом сверхважном деле", - отметил он.

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В то же время, главнокомандующий подчеркнул, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая.

"Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых возможностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил Залужный.

По его словам, во время телефонного разговора Милли также передал поздравления всем украинским военным с наступающим Днем защитников и защитниц Украины.

Рамштайн 12 октября в Брюсселе: результаты встречи

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты будут поставлены для системы противовоздушной обороны NASAMS, которую Украине пообещали передать Соединенные Штаты.

Также в Украине прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T среднего радиуса действия, но в будущем ожидаются еще поставки.

Испания передаст Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины.