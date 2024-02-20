Ракет Taurus в случае их передачи много не будет, подчеркнул Черник.

Украине нужно уничтожить железнодорожные пути, по которым россияне поставляют 90% всего, что довозится в зону оккупации. Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник рассказал, какое количество дальнобойного оружия может помочь в реализации этой задачи.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что на левобережье Херсонщины сейчас сложилась ситуация "своеобразной точки замершего противостояния", когда противник "нас не может сбросить в Днепр", но и украинские подразделения не имеют возможности продвигаться дальше чем на несколько сотен метров.

"Плацдарм формируется, как он будет успешно завершен и как глубоко мы продвинемся вглубь их боевых порядков, покажет время. Нам это нужно, потому что наконец Херсон должен был бы выдохнуть от артиллерийских ударов. Ведь против классического артиллерийского залпа не существует оружия, которое сбивает снаряды. Если подвинуть противника хотя бы на 20 км, то тогда уже действительно могут заработать HIMARS, штатный боеприпас М31А1 и M31A2 на дальность до 84 км с боевой частью 90 кг. А уже с таких расстояний можно доставать до Перекопского перешейка и уничтожать логистику врага, обеспечивающую южный плацдарм", – акцентировал Черник.

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Военный эксперт считает, если США действительно передадут более мощные баллистические ракеты большой дальности ATACMS, то в зависимости от количества, первоочередной задачей для этого оружия должна стать железная дорога на временно оккупированных территориях.

"Есть две модификации М48 и М57 – это идеальное оружие для того, чтобы уничтожать железную дорогу. Именно эшелоны надо истреблять, потому что 90% всего довозится в зону оккупации именно железной дорогой. Это идеальные цели для этого оружия, однако есть нюанс. Если дадут 10-20, будет очень хорошо, но чтобы по-настоящему это было ощутимо, то надо хотя бы 500-600", – подчеркнул он.

Черник напомнил, что во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, США за 37 дней отстреляли более чем 600 единиц ATACMS. При том, что "армия Ирака того времени несоизмерима даже с нынешней уже хорошо потрепанной армией РФ".

"В запасах они (США – УНИАН) декларируют, что на складах есть от 2 тыс. до 4 тыс. единиц, и это колоссальное количество. Нужно только чтобы их немножко подмодернизировали, привели топливо и микроэлектронику в порядок, то есть всю ракету технически перебрали. А главное, нужна политическая воля", – отметил Черник.

Насчет вероятной передачи немецких Taurus, то Украина вряд ли может рассчитывать на большое количество этих ракет, считает военный эксперт.

"Не будет Taurus много. Немцы декларируют, что их они имеют на вооружении 125, а изготовлено в пределах 600 единиц. Это не то оружие, которое переломит ход войны. Да, это уникальная и фантастическая ракета, самая точная из того всего, что работает в пределах до 500 км. Если Storm Shadow и SCALP в том самом Крымском мосту смог бы сделать только дыру, то Taurus имеет такую боевую и качественную часть, что может разнести там целую секцию. Но, опять же, важное количество", – акцентировал Черник.

Дальнобойное оружие для Украины: последние новости

В западных СМИ появилась информация о том, что Германия, вероятно, намерена передать Украине ракеты Taurus. Как написало издание BILD, правящая коалиция подготовила секретное предложение по поставке Украине боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Ожидается голосование по этому пакету помощи в Бундестаге.

Кроме того, по информации NBC News администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине более мощные баллистические ракеты большей дальности ATACMS. Вместе с тем отмечается, что США имеют ограниченный запас ATACMS и поэтому вряд ли отправят ракеты без денег для пополнения собственных запасов.

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