На следующей неделе в Германии могут проголосовать за передачу крылатых ракет Taurus ВСУ.

Власти Германии не будут ограничивать дальность крылатых ракет Taurus в случае их передачи ВСУ.

Напомним, немецкая сторона уже не первый месяц обсуждает передачу Украине крылатых ракет Taurus. При этом вчера Бундестаг провалил голосование по передаче этого дальнобойного вооружения ВСУ.

При этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев настаивает, что за передачу Украине ракет Taurus не проголосовали не потому, что Бундестаг против, а из-за нарушения процедуры и попытки пиара. "Это был отдельный законопроект части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование", - пояснил он, передает defence-ua.com.

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Он обратил внимание на то, что сейчас есть план внести на рассмотрение уже совместный законопроект и голосование по нему должно состояться 22 февраля. Однако, как отметили аналитики издания, актуальным остается вопрос, сколько всего ракет Германия сможет предоставить Украине. Издание отметило, что у Германии всего имеется более 500 таких ракет, но в рабочем состоянии могут быть только 150 из них.

При этом звучала информация, что немцы могут переделать эти ракеты и ограничить их дальность. "Такие идеи выдвигались как компромисс, но в настоящее время не были поддержаны", - отметил Чернев.

Отметим, что дальность крылатой ракеты Taurus составляет более 500 км.

Если Германия в январе таки согласует передачу Украине ракет Taurus, то после этого еще 6 месяцев уйдет на то, чтобы адаптировать их к Су-24М и обучить операторов. То есть, эти ракеты ВСУ могут получить примерно в конце лета.

Проблема с поставкой ракет Taurus

Германия неоднократно отказывалась передать Украине ракеты Taurus несмотря на то, что близкие по характеристикам ракеты Storm Shadow и SCALP уже предоставляют Британия и Франция. По данным СМИ, против передачи ракет выступает лично канцлер Олаф Шольц. В самой Германии оппозиция и СМИ постоянно критикуют правительство из-за этого отказа.

16 января стало известно, что немецкая оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС), выступающая за предоставление Украине крылатых ракет Taurus, усиливает давление на федеральное правительство с целью скорейшей отправки этого вооружения ВСУ.

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