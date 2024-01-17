Против резолюции голосовали даже те партии, которые ранее выступали за передачу ракет Киеву.

Парламент Германии не поддержал проект резолюции с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Эту резолюцию вынес на голосование оппозиционный блок ХДС/ХСС, сообщает DW.

Так, из 666 депутатов, присутствовавших в зале, "за" проголосовали лишь 178. Абсолютное большинство, 485 депутатов, проголосовали "против". Еще трое - воздержались.

По данным издания Spiegel, против резолюцию голосовали в частности депутаты от "Партии зеленых" и "Свободной демократической партии", которые до этого неоднократно призывали немецкое правительство передать Украине ракеты Taurus.

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"К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", – утверждают "зеленые".

Проблема с поставкой ракет Taurus

Как писал УНИАН, немецкое правительство неоднократно отказывалось передать Украине свои крылатые ракеты Taurus несмотря на то, что близкие по характеристикам ракеты Storm Shadow и SCALP уже предоставляют Британия и Франция. По данным СМИ, против передачи ракет выступает лично канцлер Олаф Шольц.

В самой Германии оппозиция и СМИ постоянно критикуют правительство из-за этого отказа, но сдвинуть ситуацию не удается.

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