Он отметил, что мост является "важнейшим маршрутом снабжения российских сил вторжения".

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц снова призвал правительство страны передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет Tagesschau.

Он отметил, что эти ракеты могли бы быть использованы для разрушения Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией и является "важнейшим маршрутом снабжения российских сил вторжения".

По словам Мерца, канцлер Герамании Олаф Шольц все еще должен объяснить немецкому народу, почему Берлин не передает эти ракеты Киеву.

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"Это все еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос", – подчеркнул лидер немецкой оппозиции.

Оружие для Украины: последние новости

В Швеции увеличат производство боеприпасов, что позволит, в том числе, продолжать поддержку Украины. Управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции подписало соответствующее соглашение с производителем боеприпасов Nammo.

Тем временем Украина и Франция обсуждают совместное производство оружия. Как отметил президент Владимир Зеленский, речь идет о дронах и артиллерии.

В свою очередь, Великобритания передаст Украине наибольшую в истории партию БПЛА. Накануне своего визита в Киев британский премьер Риши Сунак сообщил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024/25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

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