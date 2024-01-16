Лидер оппозиции заявил, что ситуацию в Украине оценивают "как все более критическую".

Немецкая оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС), выступающая за предоставление Украине крылатых ракет Taurus, усиливает давление на федеральное правительство. Об этом пишет ntv.

Так, лидер фракции ХДС Фридрих Мерц заявил, что группа партии в немецком парламенте хочет внести в Бундестаг предложение о резолюции, которой поставка этих ракет будет поставлена на голосование. Оно должно состояться после того, как уполномоченная по вопросам обороны Ева Хегль от Социал-демократической партии Германии выступит с докладом.

"Мы оцениваем ситуацию в Украине как все более критическую", – пояснил Мерц.

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Он считает, что сейчас украинские военные не имеют "никакой перспективы" для отбрасывания российских оккупационных войск. В то же время крылатые ракеты Taurus могли бы повлиять на ситуацию.

По его словам, во время поименного голосования некоторые члены немецкого правительства, которые высказались в поддержку передачи Украине ракет Taurus вопреки позиции канцлера Олафа Шольца, могли бы "подкрепить свои слова действиями".

Ракеты Taurus для Украины

На днях лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц вновь призвал правительство страны передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он подчеркнул, что они могли бы разрушить Крымский мост.

Это не первое подобное заявление Фридриха Мерца. Ранее он также требовал от Шольца как можно быстрее передать эти ракеты Украине. Тогда он напомнил о призыве Шольца к лидерам других стран активизировать свои усилия, направленные на помощь Украине. Мерц добавил, что если немецкий канцлер перестанет сопротивляться передаче ракет Taurus, тогда его слова вызовут больше доверия.

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