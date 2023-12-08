"Возможно ли уничтожить Крымский мост "Нептунами"? Да. Но лучше Taurus или ATACMS", - военный эксперт Роман Свитан

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью УНИАН рассказал, почему для Украины стратегически важно уничтожить Крымский мост, когда украинские защитники смогут реализовать эту цель и какие средства для этого необходимы.

Роман, российские оккупанты планируют через две недели устранить повреждения, которые незаконно построенный Керченский (Крымский) мост получил в результате недавнего шторма в Черном море. Русские боятся, что этим фактом воспользуются украинские Силы обороны. Как Украина может воспользоваться ситуацией? Какие средства для этого нужны?

Ответ на этот вопрос уходит в режим секретности. Я не стал бы это комментировать. Есть механизмы, но лучше их не освещать.

Некоторые боновые заграждения разрушены, некоторые датчики движения, приближения и контроля разрушены. То есть, система обнаружения разрушена и существуют механизмы, как его (мост) достать. Но механизмы лучше не обсуждать. Их много.

Видео дня

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как Army Tactical Missile System (ATACMS) и немецких ракет Taurus. Так ли это?

Конечно. Taurus – 500 кг боевая часть. Где-то десяток Taurus в одну точку крепления, или расположения в районе опоры, выведет из строя. Что касается ATACMS, они разные бывают. Есть такие, что 3-4 выведут из строя. А если ATACMS с касетниками, то возьмут под контроль.

Даже если россияне будут знать, что в любой момент может зайти кассетный ATACMS, они просто прекратят ездить по мосту, они его сами закроют.

А что касается ракет "Нептун"? Их можно эффективно использовать для нанесения ударов по Крымскому мосту?

"Нептун" тоже может достать. Только в определенной дальности. То есть, там есть механизмы, как дальность подогнать. Но дело в том, что боевая часть "Нептуна" 150 кг, это мало. А у Taurus – 500 кг. Поэтому "Нептуна" просто может не хватить. Или их надо намного больше.

"Нептун" - это все-таки дозвуковая крылатая ракета, ее, в принципе, возможно перехватить. Российский зенитно-ракетный комплекс ее перехватит не одной, так двумя противоракетами. Поэтому с "Нептуном" есть вопросы. Возможно? Да. Но лучше Taurus или ATACMS. Taurus – это крылатая ракета, но там есть определенная система противодействия ПВО противника. А ATACMS – это баллистическая ракета, ее сложно сбить. Поэтому лучше эти две ракеты, чем "Нептун".

А для каких наземных целей можно использовать ракеты "Нептун"?

Для любых наземных целей. Любой наземной цели, которая повреждается боевой частью в 150 кг.

Ходжес также заявил, что уничтожение Крымского моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в войне в целом. Действительно ли это так?

Через мост идет 30% военной амуниции, которая попадает не только в Крым, а из Крыма еще идет на Херсонское направление, на Левый берег, и на Запорожское – на Токмак. То есть, по большому счету, если пресечь эту логистику, как минимум, два фронта у россиян не сложится. Естественно, дальше мы уже сможем заходить в Крым, освобождать Крым, а после этого работать с Донбассом.

Мост - это такая "болевая" точка, которая используется как спусковой крючок для дальнейших действий.

Какими еще ракетами можно воспользоваться для нанесения ударов по Крымскому мосту?

Оптимально, это та, которая пришла, мы ее все видели - это SCALP.

Кроме ракет, на сегодняшний день есть ли средства для нанесения ударов по мосту? Читала, что самый эффективный способ уничтожения моста – демонтаж с использованием взрывных зарядов. Однако для этого необходим прямой доступ к мосту, которого у украинских войск пока нет.

Средства есть, но озвучивать их не стоит.

Актуально ли нанесение ударов по Крымскому мосту зимой?

Нам нужно уничтожить мост, как только появится такая возможность. Каждый день через мост идут тысячи боеприпасов, которые убивают десятки наших людей. Нам нужно было его уничтожить еще вчера, позавчера, полтора года назад. Его надо уничтожать.

Возможно, мост необходимо было уничтожить еще до начала контрнаступления?

Его надо было уничтожить еще в начале строительства. Потому что мост – это одна единственная логистическая цепочка из Тамани в Крым. Там есть еще одна - переправа баржами, ее тоже надо было бы уничтожить вместе с мостом. Но она, все-таки, не так много пропускает грузов.

То есть, Крымский мост – это не просто символ, а стратегически важный объект в этой войне.

Это единственная железнодорожная ветка, которая питает Крым, Херсон и часть Запорожского фронта. Да, конечно, это стратегический военный объект, стратегическая цель для нас. С этого надо было начать даже наше контрнаступление – с уничтожения Крымского моста, а потом – все остальное. Было бы намного проще двигаться.

Леся Лещенко

Леся Лещенко