Сейчас известно о 23 погибших.

Погибшие в Умани дети родились в 2009, 2012 и 2021 годах, год рождения четвертого ребенка устанавливается.

"Продолжается 14-й час спасательной операции... Сейчас имеем 23 погибших, среди них четверо детишек... Предварительно, дети 2009, 2012 и 2021 годов рождения. Сейчас тоже небольшое тело изъято, будем снимать эксперизные показатели", - сообщил в видео глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По словам Табурца, разрушено 27 из 46 квартир дома. Он также уточнил, что сейчас в больнице находится 9 человек, из которых трое - в состоянии средней тяжести.

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Утренняя атака по дому в Умани

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, около 04:00 российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, в результате чего в нем практически уничтожен целый подъезд. Как сообщалось, 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.

По состоянию на 19: 00 известно о 23 погибших, четверо из которых - дети.

В городе объявили трехдневный траур по погибшим.

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