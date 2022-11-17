На месте работают подразделения ГСЧС и полиция.

В Одесской области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры ранены три человека.

Взрыв произошел в 6:44, сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук в Facebook.

"Сегодня в который раз была проведена массированная атака по территории Украины и Одесского района в целом. Произошел взрыв в 6:44 на территории объекта инфраструктуры, предварительно в результате попадания КР. На месте работают подразделения ГСЧС и полиция. Известно о трех пострадавших", - говорится в сообщении.

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Ракетные удары РФ

Как сообщал УНИАН, утром в четверг, 17 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. С 7:30 до 8:45 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия нацелилась на украинскую газодобычу.

Стоит добавить, что это уже вторая масштабная атака по Украине с начала недели. Так, 15 ноября, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из которых сбила ПВО.

Тогда в результате атаки в разных областях Украины было поражено около 15 энергообъектов. Без электроснабжения остались более 7 млн абонентов в 17 областях и г. Киеве.

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