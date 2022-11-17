Есть "прилеты" в Днепре и в Одесской области.

Утром в четверг, 17 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удара по Украине.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8 утра были запущены первые ракеты.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал Ким.

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С 7:30 до 8:00 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Ситуация в Днепре

Около 8:30 "Суспільне Дніпро" сообщило, что в городе слышны звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что в некоторых районах Днепра исчезло электроснабжение.

По информации ОПУ, в Днепре есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно – один пострадавший.

Позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество жертв растет: по состоянию на 9:50 было известно минимум о трех пострадавших, среди них 15 летний ребенок.

По состоянию на 10:01 глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил уже о 5 пострадавших, они в больнице в состоянии средней тяжести.

Ситуция в Одесской области

Около 9:15 стало известно, что россияне атаковали объект инфраструктуры в Одесской области.

"Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", – призвал глава ОВА Максим Марченко.

Ситуция на Киевщине

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО", – подчеркнул он.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили об сбитии двух крылатых ракет.

"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным КМВА, над Киевским водохранилищем были сбиты два БПЛА Shahed.

Всего за последний час в районе Киева воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed, а силами ПВО уничтожены три Shahed.

Ситуация на Львовщине

Также в соцсетях появляются сообщения о работе ПВО в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Львовской областях.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий не подтвердил эту информацию.

"Сегодня тоже неспокойное утро. Воздушная тревога сейчас продолжается, есть опасность... Некоторые телеграмм-каналы сообщили, что во Львовской области якобы работает ПВО. По состоянию на 09:42 такой факт не подтверждается. Если будет такая ситуация, я обязательно сообщу", – написал он в своем Телеграмм.

Ситуация в других областях

Руководители нескольких областей предупредили об опасности. В частности, председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что есть опасность над областью. А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал не пренебрегать сегодня сигналами воздушной тревоги.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил, что высока вероятность атаки с воздуха. Аналогичное сообщение опубликовал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий предупредил о возможных атаках по энергетическим объектам.

"Враг снова взялся за свое: есть реальная угроза ракетного удара! Настоятельно призываю всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги! Также напоминаю: удары направлены на объекты энергетики и инфраструктуры. Прошу держаться подальше от таких мест", – написал он.

Глава ОПУ Андрей Ермак также заявил, что враг думает, что ударами по энергетике ослабит нашу оборону и сможет ударить в спину, но заверил – этого не получится.

"Не игнорируйте тревогу, у них ничего не получится. Мы их раздавим", – написал он.

Атаки россиян за минувшие сутки

Как писал УНИАН, этой ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине.

В Никополе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, колледж, газопровод и линии электропередач, обесточена насосная станция местного водоканала.

Кроме этого, накануне российские захватчики нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

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