Утром Россия нанесла ракетный удар по двум инфраструктурным объектам в Днепре, известно о 5 раненых.

Российские войска сегодня запустили ракеты на газодобывающие предприятия и госпредприятие "Южмаш" в Днепре. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на Киевском международном экономическом форуме.

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят наш газодобыча, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - отметил он.

Удары по Днепру сегодня: что известно

Утром 17 ноября по всей Украине, кроме Крыма, была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что Россия осуществила удар по двум инфраструктурным объектам в Днепре.

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По состоянию на 10: 00 известно о 5 раненых в результате атаки оккупантов на Днепр. Среди них и 15-летняя девочка. Все находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, есть попадания в промышленное предприятие. На месте "прилета" произошел сильный пожар. Также от удара повреждены жилые дома рядом.

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