Продолжаются аварийно-спасательные работы по разбору завалов.

В Одесской области начато расследование по факту вражеского ракетного обстрела поселка, среди пострадавших – младенец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 19 июля военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Одесского района. В частности, обстреляли жилые частные дома, придомовые здания, Дом культуры и школу.

В результате ракетных ударов разрушены 3 жилых дома и 2 дворовых сооружения, которые после попадания ракет вспыхнули. Также на окраине населенного пункта повреждено здание фермерского хозяйства. Кроме того, разрушены расположенные рядом дома и автомобили. В жилых зданиях повреждены стекла, крыши и фасады.

"По предварительным данным, в результате попадания вражеских снарядов пострадали 6 гражданских лиц, из них один ребенок (по данным Офиса генпрокурора, это 5-месячный ребенок – УНИАН), который госпитализирован в медучреждение с ушибом мягких тканей лица. Его состояние – средней тяжести", – сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по разбору завалов. На месте происшествия работают прокуроры, сотрудники СБУ и полиции, эксперты, спасатели и медики. Проводятся первоочередные следственные действия.

При осмотре мест событий уже обнаружены и изъяты обломки от механизма ракет.

В прокуратуре отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, ночью в Одесской области вследствие массированного ракетного удара пострадало 6 человек, среди которых ребенок.

В частности, 7 крылатых ракет типа "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря. Одну из них удалось сбить силам противовоздушной обороны, 6 – попали по мирному поселку.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, машины, школа, Дом культуры.

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