На местах ударов бушует мощный пожар.

В ночь на вторник, 19 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области.

Об этом сообщает "Суспильне" и местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, захватчики ударили по региону ракетами. Взрывы раздавались в Одессе и пригороде. Часть ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны.

По разным данным, в области зафиксировано от трех до пяти "прилетов". На месте ударов начались пожары. В результате обстрела есть пострадавшие, им оказывают первую помощь. На место прибыли медики и спасатели.

Известно, что в результате вражеских ударов пострадали люди. На видео с места событий видно окровавленную пожилую женщину.

Ракетные удары по Одесской области подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесская область. Ракетная атака. Страна-террорист "традиционно" воюет с мирным населением. Продолжается спасательная операция. Детали - потом. Берегите себя и своих родных", - написал он в Telegram.

Ранее аналитик ISW Наталья Бугаева заявила, что если россияне будут иметь возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет. По ее словам, для ВСУ важно было выгнать русских с острова змеиного.

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