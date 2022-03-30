Из-под завалов разрушенного здания достали тела 13-ти погибших человек.

Количество жертв ракетного удара по Николаевской областной военной администрации увеличилось до 14 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на 10:00.

Из-под завалов разрушенного здания достали 13 тел погибших, еще один человек скончался от полученных травм в реанимации больницы.

Еще 36 пострадавших находятся в больнице с повреждениями разной степени тяжести.

Отмечается, что спасательно-поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что утром 29 марта российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОГА.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание "произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения".

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