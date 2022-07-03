Правоохранители открыли уголовное производство.

Правоохранители показали фото с места ракетного удара российской армии по Харькову. В результате атаки оккупантов пострадала местная жительница, а также повреждены дом и школа.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 3 июля в 04:00 утра российская армия ударила ракетами по Новобаварскому району Харькова.

"Вражеская ракета попала на территорию частного дома, получила ранение владелица - 54-летняя женщина. Кроме того, повреждено здание школы, расположенной рядом. Глубина воронки составляет 6 метров, ширина - 10", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 3 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова. Боеприпас попал в частное домовладение, пожара не было, однако в доме и школе, которая рядом, выбиты окна.

Кроме того, по области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы. В течение суток — 4 раненых: Харьков - 1, Чугуевский район - 2, Харьковский район - 1

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