Павел Кириленко сообщил, что среди раненых двое детей в Доброполье.

За прошедшие сутки на Донетчине оккупанты убили четырех гражданских и ранили пятерых.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 июля россияне убили четырех мирных жителей Донетчины: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще пять человек получили ранения, в том числе – два ребенка в Доброполье", - отметил он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как ранее сообщал УНИАН, в четверг, 23 июня, российские оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорит, что на Донетчине ситуация остается сложной, однако за минувшие сутки захватчики не имели успеха в наступательных действиях.

По последним данным британской разведки, Россия использует пилотов-наемников "Вагнера" из-за недостатка подготовленного личного состава.

Отмечается, что российская армия намерена любой ценой захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы показать хотя бы какие-то результаты после ряда провалов с 24 февраля.

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