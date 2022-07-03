Предварительно, в результате этих ударов среди гражданских пострадавших нет.

Утром оккупанты нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.

Об этом говорится в сводке Харьковской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Харьков: в 4 утра оккупанты нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры города. Предварительно среди гражданских пострадавших нет", - говорится в сводке.

Также сегодня утром боеприпас попал в частное домовладение, пожара не было, однако в доме и школе, которая рядом, выбиты окна.

В результате пострадала 54-летняя владелица дома, ее госпитализировали.

"По области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы. В течение суток — 4 раненых: Харьков - 1, Чугуевский район - 2, Харьковский район - 1", - отметили в ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, с первых дней полномасштабного вторжения в Украину российские войска продолжают обстреливать Харьков с целью террора против местного населения. Удары наносятся как с оккупированных территорий Украины, так и из России.

При этом Россия может попытаться еще раз уйти в наступление на Харьков, поскольку регион и областной центр является принципиальной целью для оккупационных войск. Однако сейчас оснований для эвакуации из города нет.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты бьют с территории Российской Федерации.

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