Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Украинские военные ликвидировали почти 36 тысяч российских оккупантов. Наши защитники продолжают приближать победу и отправляют в ад все больше рашистов.

Об этом сообщается в новом сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 35 тыс. 970 человек, в том числе за сутки было уничтожено 100 оккупантов.

Кроме того, противник потерял:

1 тыс. 584 танков (2 за минувшие сутки),

3 тыс. 744 боевые бронированные машины (7 за сутки),

801 артиллерийскую систему (1 за сутки),

246 реактивных систем залпового огня,

105 средств ПВО,

217 самолетов,

187 вертолетов (1 за сутки),

654 беспилотников оперативно-тактического уровня (1 за сутки),

144 крылатые ракеты,

15 кораблей/катеров,

2 тыс. 618 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4 за сутки),

64 единицы спецтехники (3 за сутки).

Отмечается, что наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ и сказал, от чего оно зависит.

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