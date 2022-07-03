Наши защитники продолжают приближать победу и отправляют где ада все больше рашистів / фото Минобороны Украины

Украинские военные ликвидировали почти 36 тысяч российских оккупантов. Наши защитники продолжают приближать победу и отправляют в ад все больше рашистов.

Об этом сообщается в новом сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 35 тыс. 970 человек, в том числе за сутки было уничтожено 100 оккупантов.

Кроме того, противник потерял:

  • 1 тыс. 584 танков (2 за минувшие сутки),
  • 3 тыс. 744 боевые бронированные машины (7 за сутки),
  • 801 артиллерийскую систему (1 за сутки),
  • 246 реактивных систем залпового огня,
  • 105 средств ПВО,
  • 217 самолетов,
  • 187 вертолетов (1 за сутки),
  • 654 беспилотников оперативно-тактического уровня (1 за сутки),
  • 144 крылатые ракеты,
  • 15 кораблей/катеров,
  • 2 тыс. 618 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4 за сутки),
  • 64 единицы спецтехники (3 за сутки).

Отмечается, что наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ и сказал, от чего оно зависит.

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