Украинские военные ликвидировали почти 36 тысяч российских оккупантов. Наши защитники продолжают приближать победу и отправляют в ад все больше рашистов.
Об этом сообщается в новом сводке Генштаба ВСУ.
Так, с 24 февраля потери врага составляют около 35 тыс. 970 человек, в том числе за сутки было уничтожено 100 оккупантов.
Кроме того, противник потерял:
- 1 тыс. 584 танков (2 за минувшие сутки),
- 3 тыс. 744 боевые бронированные машины (7 за сутки),
- 801 артиллерийскую систему (1 за сутки),
- 246 реактивных систем залпового огня,
- 105 средств ПВО,
- 217 самолетов,
- 187 вертолетов (1 за сутки),
- 654 беспилотников оперативно-тактического уровня (1 за сутки),
- 144 крылатые ракеты,
- 15 кораблей/катеров,
- 2 тыс. 618 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4 за сутки),
- 64 единицы спецтехники (3 за сутки).
Отмечается, что наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ и сказал, от чего оно зависит.
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