Предварительно, люди не пострадали.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас снова обстрелы. Утром враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске - три дома разрушены, один поврежден", - отметил он.

По словам Резниченко, предварительно, люди не пострадали.

"В других районах области на эту минуту спокойно", - уточнил председатель ОВА.

Ситуация на Днепропетровщине:

18 июня 2022 года три ракеты РФ попали в нефтебазу в Новомосковском районе региона, возник масштабный пожар, пострадали 11 человек.

26 июня 2022 года российские оккупанты из "Градов" обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

30 июня 2022 года российские оккупанты ударили по Днепропетровщине.

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