Пушистика передали волонтерам.

В Харькове спасатели достали из охваченных огнем руин ресторанно-гостиничного комплекса, по которому россияне попали ракетой, маленького котенка. Животное спасли и передали волонтерам.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

Так, спасатели во время ликвидации пожара нашли котенка. Пушистика они достали и даже пытались его "реанимировать". Известно, что животное уже передали волонтерам. Котенок нуждается в помощи ветеринаров. Сообщается, что животному будут лечить лапку.

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"Герои нашего времени. Защищают, работают, спасают, лечат...А котику желаем скорейшего выздоровления", - добавили в ГСЧС.

Ракетный удар по Харькову: что известно

Как писал УНИАН, около полуночи в Киевском районе Харькова раздались два взрыва. Предварительно, враг нанес по городу ракетный удар. В результате попадания начался пожар в здании ресторана.

Впоследствии стало известно, что огонь охватил более 2000 квадратных метров ресторанного комплекса. Сейчас же спасатели сообщили, что пожар уже ликвидировали.

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